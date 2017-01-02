تعرضت الممثلة لقاء سويدان لحادث سير ، حيث كتبت على صفحتها على موقع التواصل :”2017 دخلت برجلها الشمال معايا، حادثة وأنا في مكاني، طيرت الجنب الشمال ورا، والعجلة اتحركت من مكانها، الحمد لله دائما أبدا أني وجوجو بخير”.

وكانت سويدان قد تعرضت لحادث سير آخر في شهر أيلول/سبتمبر الماضي ، كما وأنها إنتهت من تصوير مسلسل “ولاد تسعة” من بطولة نيكول سابا، هبة مجدي، بيومي فؤاد، سهر الصايغ، ميار الغيطي، إلهام عبد البديع، دنيا المصري، وإنعام سالوسة.