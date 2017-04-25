اعتذر الإعلامي اللبناني نيشان عن تغيّبه عن الملتقى الإعلامي العربي 14 في الكويت، حيث كان من المقرر أن يحاور الفنانة الإماراتية أحلام.

وكشف نيشان، الذي أثار ضجّة كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب تعاونه مع صانع المقالب رامز جلال، عن السبب وراء هذا الغياب الطارئ، موجهاً رسالة اعتذار الى أحلام.

وكتب نيشان، عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “كان من المفترض أن أتوجّه إلى الكويت الحبيبة للمشاركة في الملتقى الاعلامي العربي ١٤ لمحاورة النجمة أحلام”.

وختم: “ولكن تدهور صحة والدتي يحول دون حضوري. أعتذر من الحضور ومن المنظّمين ومن القديرة أحلام”.