حصل الفنان ماجد المهندس، على جائزة الضيافة في دبي عن مجمل أعماله كأفضل مطرب عربي في عام 2016، حيث حازت أغلب الأعمال التي طرحها هذا العام على نسب مشاهدات مليونية.

وكانت أغنية “تناديك” احتلت المركز الأول في المبيعات بالشرق الأوسط، وطرح “المهندس” خلال 2016 ألبومه الغنائي “أخ قلبي” من إنتاج شركة “روتانا” الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

على صعيد آخر، يستعد المهندس لإحياء مجموعة كبيرة من المهرجانات انطلاقا من مهرجان قطر للتسوق حيث يحيي بتاريخ 20/1/2017 حفل فني كبير يتبعه حفل بتاريخ 24/1/2017 ضمن مهرجان ربيع سوق واقف لينتقل بعدها الى دبي ليحيي حفل كبير في القرية العالمية من تنظيم شركة بلاتينيوم بتاريخ 27/1/2017 بعدها يغادر الى جدة وتحديدا بتاريخ 30/1/2017 ليلتقي جمهوره لاول مرة في حفل مهرجان جدة بمشاركة الفنان محمد عبده والفنان رابح صقر لينتقل بعدها الى الكويت ليشارك في مهرجان فبراير الكويت بتاريخ 16/2/2017من تنظيم شركة “روتانا”.