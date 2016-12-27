تزوجت قبل إعلان طلاقها وصور وضعتها في موقف «محرج».. محطات مثيرة في حياة “حليمة بولند ” فماذا تعرف عنها لابد أن تصحبنا في هذه الجولة لنتعرف علي 5 محطات فى حياة النجمة الاكثر جدلا.

جلسة تصوير

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند مجموعة صور لها من جلسة تصوير حديثة خضعت لها، حيث ظهرت في جلسة التصوير بملابس ضيقة للغاية، وأمسكت بجيتار، واتخذت عدة أوضاع مختلفة أظهرتها أكثر إثارة، بعدسة المصور عبدالعزيز الكندري.

أثارت الصور الكثير من الجدل حول الإعلامية الكويتية، لكنها لم تكن المرة الأولي، فاعتادت لفت الأنظار دائمًا بداية من زيجاتها إلى إطلالتها المميزة دائمًا.

ملابس الجيم

بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي من موقع الصور الشهير “إنستجرام”، من داخل أحد النوادي الرياضية خلال ممارستها التمارين الرياضية، وعلّقت: “هذا الفيديو اللي صورته اليوم الصبح، اليوم كانت تماريني تمارين ظهر ومؤخرة ومعدة، للعلم أنا أشيل أوزان خفيفة ولكن مع التكرار، كل تمرين شفتوه ثلاث جولات والجولة عبارة عن 15 مرة تكرار، وهالتمارين مفيدة لتقويه عضلات الظهر وشد الترهلات، أهم شي أعتمد عليه إني أشرب من لترين ونص إلى 3 لتر ماي باليوم وطبعا ما أستغني عن شرب البروتين وجلوتامين”.

انقسمت التعليقات على الفيديو بن مؤيد ومعارض، فمنهم من احترم حفاظها على قوامها واتباعها حمية غذائية، بينما انتقد آخرون ملابسها ووصفها البعض بغير اللائقة.

حليمة بولند بالنقاب

أثارت أيضًا الجدل بظهورها بالنقاب، حيث نشرت عبر حسابها على “سناب شات”، مقطع فيديو لها من داخل سيارة من نوع “رولز رويس”، استقبلتها لدى وصولها إلى السعودية.

وأظهر مقطع الفيديو بولند بالنقاب بعد وصولها إلى السعودية، حيث سألت جمهورها إن كانت تظهر فيه بالشكل المناسب.

حقيقة زواجها

قبل إعلان طلاقها أشعل خبر زواجها من الشيخ حمد جابر المبارك، نجل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب عدم توضيحها حقيقة طلاقها من زوجها الأول، حيث قامت بنشر مجموعة صور لها وهي ترتدي الفستان الأبيض وتضع وردة حمراء إلى جانب تسريحة شعرها، ولم تخرج حليمة بولند لتنفي أو تؤكد حقيقة الأخبار المتداولة.

في صالة عرض السيارات

في مقطع فيديو قامت بنشره على حسابها في الانستجرام وهي داخل إحدى صالات عرض للسيارات بدولة الكويت، أثارت حليمة بولند الجدل حيث ظهرت بولند بملابس ضيقة جداً وهي تسير باتجاه إحدى المركبات الرياضية بشكل مثير للانتباه.