نشرت الفنانة العراقية مريم حسين مقطع فيديو وهي تحتفل مع زوجها عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل، وذلك بعد عودتهما خاصة بعد الجدل المثير حول خبر طلاقها والذي كانت قد أكدته منذ أيام في تصريحات خاصة.

وأظهر الفيديو مريم حسين وهي في حالة سعادة غامرة برفقة زوجها في إحدى شوارع لندن وهم يشهدان فعاليات بدء العام الجديد، وإطلاق الألعاب النارية.

وكانت قد قالت مريم في تصريحات سابقة إن الانفصال يختلف عن الطلاق، وأن ماحدث بينها وبين زوجها كان انفصال مؤقت سببه هرمونات الحمل، وحالة العصبية التي كانت بها، ولم يتحملها، ولكن الأمور انتهت بخير.