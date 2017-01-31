تصدر هاشتاج” مزاد علي عقال محمد عبده” الترند في السعودية، وبداية الحكاية أن الفنان الكبير أحيا النجم الكبير حفله في المملكة العربية السعودية قاعة الجوهرة بجدة، وتعد هذه الحفلة بعد غياب لأكثر من 11 سنة.

والحفل كان مخصصًا للرجال فقط وقدم خلاله محمد عبده مجموعة من أجمل أغانيه وختم بأغنيته الوطنية الشهيرة “فوق هام السحب”، وقام محمد عبده خلال الحفل برمي عقاله على جمهوره وقام بالتقاطه شاب يدعي فيصل العمري،وشهد المزاد على العقال احتفاء كبيرا على مواقع السوشيال ميديا.

وكان فنان العرب محمد عبده قد احيا حفلا جماهيريا أسطوريا، في الصالة المغطاة بملعب الجوهرة في جدة، بمشاركة نجمي الفن العربي رابح صقر، وماجد المهندس، وهو الحفل الذي نظمته شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

فنانو الحفل أطربوا جماهيرهم الذين انتظروهم بعد غياب طويل، وصعد الفنان محمد عبده أولا ليشدو بباقة من أروع أغنياته مثل: “هو صحيح”، و”فوق هام السحاب”، و”يا راحلة”، وألقى “عبده” عقاله على الجمهور في نهاية الحفل احتفاءً بهم.

وبدأ رابح صقر وصلته الغنائية بأغنية “أوجه المعنى”، ثم أطرب جمهوره بمجموعة من أبرز أغنياته مثل “طلابك واجد”، و”من كبرها”، و”مغرم.

واختتم الحفل الفنان ماجد المهندس، الذي تفاعل الجمهور مع أغنياته بشكل مميز، ونوع في أغنياته بين أعماله الجديدة والقديمة، مثل أغنيته الشهيرة “أخ قلبي”، و”على مودك”.