مازالت قضية الفنان سعد لمجرد تشغل بال الكثيرين، لتكون آخر مستجداتها هو انسحاب المحامية الوحيد في هيئة دفاعه.

حيث قررت المحامية الوحيدة في هيئة دفاعه أن تنسحب من قضية سعد لمجرد دون إبداء أي أسباب، بعد اشتراكها في الدفاع عنه لمدة تتجاوز الثلاثة أشهر، بحسب موقع شوف تيفي.

ووفقاً لانسحاب المحامية فأن زوجها المحامي إبراهيم الراشيدي سوف ينسحب هو الآخر من متابعة قضية سعد لمجرد، نظرًا لأنه لا يملك رخصة المرافعة في المحاكم الفرنسية.

ومع انسحاب محاميين من قضية سعد المجرد، يظل المحاميان الفرنسيان “جان مارك فاديدا وإيريك دوبون موريتي، يواصلان الدفاع عن لمجرد.

وحتى الأن لم يتم تأكيد خبر انسحاب محاميين من هيئة دفاع سعد المجرد من قبل والده الفنان البشير عبدو، الذي سبق ونفى انسحاب المحامي “ايربك دوبون موريتي الملقب بالوحش، طالباً من وسائل الإعلام عدم إطلاق الشائعات.

يذكر أن سعد المجرد تم القبض عليه في فرنسا يوم 28 أكتوبر، ليتم اتهامه بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية، ومن ثم تم وضعه في سجن فلوري المشدد.