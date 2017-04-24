رحب الفنان ناصر القصبي بمشاركة الفنان عبدالحسين عبدالرضا كضيف شرف كبير في سيلفي 3 وقال: «يشرفني العمل مع هذا الفنان الكبير كضيف شرف كبير في سيلفي 3 لاسيما أن العمل مع أستاذ بحجم أبو عدنان متعة عظيمة».

وسيكون هذا الظهور هو الوحيد لعبدالحسين في شهر رمضان من خلال شاشة تلفزيون ام بي سي لاسيما أنه لم يشارك في أي عمل درامي خلال هذا العام.

وسبق أن التقى النجمان في مسلسل «أبو الملايين» الذي كتبه خلف الحربي وأخرجه محمد دحام الشمري وعرض على قناة «إم بي سي» عام 2013.

ويتناول المسلسل مشكلات متنوعة يعانيها المجتمع العربي عموما والخليجي خصوصا من خلال نقد ساخر يعتمد على مجموعة نجومه الذين شاركوا في الجزأين السابقين.

ومن نجوم العمل الفنان ناصر القصبي وحبيب الحبيب وعبدالإله السناني وريماس منصور كما شارك بعض الفنانين كضيوف شرف في الحلقات السابقة أما الإشراف العام فللكاتب خلف الحربي والإخراج لأوس الشرقي.

وحقق المسلسل خلال الموسمين الماضين تفاعلا كبيرا لاسيما من خلال تسليطه الضوء على بعض القضايا الحساسة كالتعصب الديني والانقسام الطائفي والتباين في وجهات النظر التي قد تطفو على سطح المجتمع وتعكر صفو حياة الوئام والانسجام.

كما يتوغل المسلسل في الشأن السعودي فينتقد تدخلات بعض رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سلوكيات المجتمع إضافة إلى مشكلات الرياضة والمرأة.