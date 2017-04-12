قام عدد من الفنانين اللبنانيين بزيارة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عونفي القصر الرئاسي وهم الفنانة نانسي عجرموزوجها الدكتور فادي الهاشم، والفنان وائل كفوري والملحن سمير صفير وزوجته.

ونشر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على مواقع التواصل الإجتماعي صورةً جماعية للرئيس مع الفنانين.

نذكر أنّ الرئيس سبق واستقبل في الأشهر السابقة عدداً كبيراً من الفنانين اللبنانيين نذكر منهمرامي عياشوعبير نعمة وإلياس الرحباني وغسان الرحباني ونجوى كرم وغيرهم من الفنانين اللبنانيين، كما قام بمنح الفنان إيلي شويري وسام الأرز من رتبة كومندور.