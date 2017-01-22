عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم صورة للفنانة سيرين عبد النور.

وبدت سيرين عبد النور في الصورة “تخلط” الأكلة اللبنانية الأشهر “التبولة” بعفوية ومهارة كبيرة، وعلقت كرم على الصورة بالتالي:

“عم تتحديني بالتبولة يا سيرين؟، بس كلون عم بيقولو كتير طيبة، كتير حبيتك”.

بدورها ردت سيرين عبد النور على صورة كرم حيث كتبت التالي: “ما فيني اتحداكي الا بالتبولة وبحبك كتير أنا”.

وانهالت التعليقات من قبل جمهور الفنانتين الذين اثنوا على رقيهما، وحبهما وتقديرهما الكبير لبعضهما واحترامهما المتبادل.