شاركت الفنانةنسرين طافشجمهورها عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورةً لها وهي ترتدي فستان الزفاف، وتساءل محبوها حول إذا كانت فعلاً دخلت القفص الذهبي مجدداً أم أنّه مشهد من عمل درامي لها.

بدورها نسرين لم توضّح حقيقة الصورة، واكتفت بالتعليق: “شو القصة؟”.

نذكر أنّ نسرين يُعرض لها حالياً مسلسل “شوق” عبر أحد القنوات المشفرة، وتشارك في بطولته إلى جانب نخبة من أبرز النجوم الدراما السورية على رأسهم منى واصف، سوزان نجم الدين، باسم ياخور وغيرهم من الممثلين، ومن اخراج المميزة رشا هشام شربتجي.