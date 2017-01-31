‎بعد نجاحها وتألقها في عالم التمثيل منذ أكثر من عشر سنوات ، قررت النجمة نسرين طافش، دخول عالم الغناء خاصة أنها تملك حضورا مميزا وصوتا جميلا.

وصورت أول أغنية سينغل لها في لبنان تحت إدارة المخرج المخضرم سعيد الماروق تم التصوير بين العاصمة بيروت والبترون ، اختارت نسرين إطلالتها الأولى الغنائية من اللون الرومانسي لأنه يتناسب مع الأجواء الشتوية وتكون هدية في شهر فبراير شهر تطل فيه مناسبة عيد العشاق ، الأغنية بعنوان “متغير عليي” كلمات وألحان المايسترو إياد ريماوي، توزيع موسيقي جان ماري رياشي.

ويلي هذا السينجل سينجل أخر قبل تقديمها ألبوم كامل سيضم عدد من الأغنيات نوعت اللهجات بها بين اللبناني المصري الخليجي والراي الجزائري الصيف المقبل، تعاونت مع مجموعة من الشعراء والملحنين منهم أحمد ماضي، زياد برجي، حياة أسبر، فضل سليمان، حسام كامل وغيرهم، وتميزت أيضا بالفستان الأحمر الذي لفت انتباه الجميع لأنه برز جمال نسرين هو من تصميم المصممة اللبنانية عائشة رمضان.

أما على صعيد التمثيل تصور حاليا في دمشق مسلسل من بطولتها بعنوان “شوق” إخراج رشا شربتي وبمشاركة لنجوم سوريين منهم باسم ياخور والفنانتين القديرتين منى واصف وصباح الجزائري سيتم عرض المسلسل في شهر مارس المقبل عبر شاشة OSN وعبر شاشات عربية في شهر رمضان المبارك المقبل.