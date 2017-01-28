كشفت الفنّانة نوال الكويتية عن تحضيرها لطرح عمل فنّي جديد بعنوان “البير وغطاه” الذي انتهت من تسجيله مؤخراً، من كلمات خالد المريخي وتلحين طلال وتوزيع سيروس أمّا الإشراف فهو لخالد أبو منذر، وهذا أوّل تعاون يجمع بينها وبين الشاعر والملحّن المذكورين. وستقوم النّجمة الكويتيّة التي التقت امير الكويت منذ فترة، بتأدية هذه الأغنية مساء الجمعة القادم، على مسرح “هلا فبراير” في بلدها الأمّ، وهي بمثابة هديّة منها إلى جمهورها في هذا المهرجان، كما وصفت هذه التّجربة باـ”المتميّزة” لأنّها دمجت بين كلمات وألحان متميزين أيضاً، كما جاء في تصريحها لأحد المواقع.

وتقول الأغنية: “كل هذا منتا داري، قلبي مين اللي خداه، وإنت تدري يا حبيبي، عارف البير وغطاه”، لاحظ ايدي لما أشوفك ترتجف من غير خوف، وكل نظراتي محبة، ولا يعني ما تشوف، تفضح الولهان عينه، حتى لو ما قال شي، يا حبيبي الرحمة زينة، خلك احنين شوي، المشاعر والعواطف ، لو نخبيها تبين لا تسوي منت عارف وأنت سيد العارفين”.الجدير بالذّكر أنّ الفنّانة المعروفة قد طرحت أيضاً في نوفمبر الماضي فيديو كليب “مثل النّسيم” على قناتها الخاصّة على موقع “يوتيوب” بعدما روّجت له ببرومو خاصّ انتشر على مواقع التّواصل الإجتماعي، والأغنية من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بو علي، وقد حقّقت أصداءاً إيجابيّة لدى محبّيها ومتابعيها كعادة جميع أعمالها التي تطرحها في الأسواق وعلى الشّاشات.