شاركت الاعلامية السعودية لجين عمران جمهورها على “انستغرام” بصورة طريفة مليئة بالطفولة والفرح وهي تلعب ببالونات الصابون.

ولاقت الصورة إعجاب متابعيها، لا سيما بعد تعليقها الذي قالت فيه: “في عالم يعج بالنجاح والفشل.. وبالأبيض والأسود.. والسعادة والحزن.. والفقير والغني.. هناك من يؤمن بالحظ وهناك من لا يؤمن به على الإطلاق هناك المتفائل وهناك المتشائم”.

وكانت عمران وجهت رسالة لمن اسمتهم بـ”أعداء الفرح”، وقالت: “هناك أشخاص يطلق عليهم أعداء الفرح أمزجتهم سوداوية، قلوبهم حاقده، يمارسون العنف على كل ما هو جميل من حولهم و حول غيرهم. لا يعرفون سوى إغتيال سعادتك وراحتك.. سواء بنقدهم الجارح لك، السخرية منك، التقليل من أهمية أي شيء تفعله، والتقليل من شأنك أنت”.

وأضافت: “أحذرهم وابتعد عنهم ولا تعطيهم الفرصة لانتزاع الفرحة ولو كانت صغيرة والبهجة ولو كانت قصيرة من قلب.. صباحكم أشخاص قلوبهم بيضاء ونفوسهم متصالحه مع ذاتهم”.