نفت هنا الزاهد نشوب خلافات بينها وبين محمد رمضان حيث إستغلت بعض المواقع الإلكترونية انشغال هنا بمسلسلها الجديد للترويج لشائعة عدم إلتزامها بالبروفات الخاصة وعروض مسرحية “اهلًا رمضان” والتي تشارك رمضان بطولتها.

هنا انتابتها حالة من الغضب بسبب هذه الشائعة خاصةً وأنها ليست الأولى التي تلاحقها خلال هذه الفترة التي تلاحقها الشائعات ،حيث روجت بعض المواقع أخبارا حول خطوبتها سرًا من الملحن هشام جمال.

الجدير بالذكر أن محمد رمضان استأنف بروفات المسرحية لاعادة عرضها تزامنا مع الموسم الصيفي محاولا استثمار ما حققته من نجاح بنفس فريق العمل الذي شارك في تقديمها من قبل بمن فيهم روجينا وهنا الزاهد .

ونفت الفنانة هنا الزاهد استبعادها من مسرحية «أهلا رمضان» بسبب تعرض العرض لأزمة مالية وقالت هنا إنه لا صحة لاستبعادها من العرض المسرحى مؤكدة «هذا الكلام غير صحيح وأنا مش مسئولة عن أى كلام ينشر فى هذا الشأن، وكل أسرة فريق المسرحية أصدقائى وأكن لهم كامل الاحترام».

وأضافت «أن محمد رمضان شخص محترم وأعتز بأنى اشتغلت معه، وكذلك روجينا وشيماء وداغر ومنتج المسرحية.

مسرحية «أهلا رمضان» يشارك فى بطولتها إلى جوار محمد رمضان كل من الفنانين: روجينا، وسامى مغاورى، وحسام داغر، وشيماء سيف، ومحمد على رزق، ومن تأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، وإنتاج عماد زيادة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد مسلسل «الميزان» الذى شاركت فى بطولته بجانب الفنان أحمد فهمى وصبرى فواز وغادة عادل وباسل خياط ومن إخراج أحمد خالد موسى، كما شاركت فى بطولة مسلسل «مأمون وشركاه» مع الفنان عادل إمام وخالد سليم ومصطفى فهمى وشيرين وخالد سرحان ومن تأليف يوسف معاطى وإخراج رامى إمام.