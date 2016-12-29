هيا عبدالسلام وزوجها فؤاد علي يحتفلان بذكرى زواجهما الثانية، حيث حرصا على مشاركة متابعيهما بهذه المناسبة عبر حسابيْهما على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “إنستجرام” …

هيا نشرت صورةً لها مع شريك عمرها، وقالت له في العلن: “عندي انت الف حمدلله عليك، انت نعمة و من فضل ربي هواك … عرفته شخصيا عام ٢٠٠٨ قبل دخولي للفن … عرفته بانه الشاب الطيب البسيط صاحب القلب الأبيض المتفائل دائما، يعشق الرياضة و يتنفس الموسيقى و يهوى الدراجات النارية صاحب السيارة السريعة و محب للموضة …. ” حالم بالفن … مجتهد و مثابر، صديق وفي ، ذو مبدأ لم يغيره أبدا و حتى ان فعل فلن يفعل ذلك لنفسه بل للمبدأ نفسة … رأيت و سمعت و لو اجتمع العالم على ان يغير ما في بالي ، لن يستطيع ، لان لا احد يعرف الحقيقة مثلي “سمعتها و رايتها “.

وأضافت: ” كان من الممكن ان يصل لشي و يأخذه ليكون الان على ما هو عليه و لكنه عمره ما كان ” وصولي ” احترم و قدر و اوفى و لم يجد بالمقابل ما أعطى … فأعطى الاحترام و التقدير و الوفاء لنفسه و سعى و حاول و خاطر ووقف وحيدا لا احد معه سوى الله … ليكون ما هو عليه فلربي حكمته و قضائه و لا للبشر منه دام الله معه … حبيبي و صديقي انا هنا لأكون انت … ولا احد سواك و ما يعجبني فيك انك انت مازلت انت … الشاب الطيب البسيط صاحب القلب الأبيض المتفائل دائما يعشق الرياضة و يتنفس الموسيقى و يهوى الدراجات النارية صاحب السيارة السريعة و محب للموضة …. “حالم بالفن … مجتهد و مثابر ” صديق وفِي و عاشق من المعيار الثقيل، احبك لانك ببساطة فؤاد، كل عام و انا بألف خير ما دمت معي”.

أمّا الرجل الوسيم فردّ بدوره وأعرب لحبيبة قلبه عن مشاعره تجاهها قائلاً: “وانا معاك ما احتاج احد ، ماشتاق لاحد ، مابي احد … وانا معاك ، واحد وتغني عن بلد…وانا معاك ، كني ملك، موجود لك ويدللك، وانا معاك ، كوكب وانتا لي فلك ، وانا معاك… عندي انت، ألف الحمدلله عليك ، انته نعمه ومن فضل ربي هوك … كل عام واحنا بخير كل عام وانتي احلى شي بحياتي … كل عام واحلامنا تكبر مع بعض واهدافنا تزيد مع بعض ويارب نبقى طول العمر مع بعض احبج والله لا يحرمني منج حبيبتي “.