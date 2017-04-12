تتابع النجمة السعودية وعد تصوير حلقات تطبيـق “نجوم بلا حدود” المقرّر إذاعته عبر قناة “الآن” الفضائية منتصف أبريل الجاري، حيث يتمّ تصوير حلقات البرنامج يوميّ الأربعاء والسبت من كلّ أسبوع .

فوعد عادت إلى بيروت التي كانت تسكنها عقب ولادة إبنتها حسنا، وحيث صمّمت ديكور منزلها بنفسها، ويجمع بين الرفاهية والأناقة والتكنولوجيا، ولم يسبق لها وصوّرت أرجاء المنزل إلّا منذ فترة عبر تطبيق السناب شات.

وفي التفاصيل وعد إنضمّت إلى جانب غادة التلي وطوني خليفة في لجنة تحكيم البرنامج، الذي تقوم بتقديمه دينا عازار، ويضمّ 10 مواهب عربية عن 10 فئات مختلفة، ومن المرتقب أن تستمرّ مدّته على الهواء ستة أشهر، على أن تُبث الحلقتين الأخيرتين مباشرةً على الهواء في تشــرين الأَول المقبل.